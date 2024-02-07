Ученые Белоруссии объявили о намерении создать вакцину от кариеса

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Белоруссии объявили о намерении создать вакцину от кариеса, пишет EADaily. Разработкой препарата будут заниматься химики, а также ученые Национальной академии наук, сообщил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович. По его словам, проект был запущен уже в начале января.

Как пояснил Рубникович, вакцина против кариеса будет мешать прикрепляться микроорганизмам к твердым тканям зуба.

Достаточно новый проект, который мы в первых числах января запустили, — это разработка препаратов или вакцины от кариеса зубов. С нашими химиками, а также Национальной академией наук мы пытаемся создать препарат, вакцину, которая бы препятствовала размножению стрептококка Streptococcus mutans, — сказал он.

Ранее ученые из Белоруссии совместно с российскими коллегами создали соединение, блокирующее COVID-19. Созданное соединение воздействует на фермент, за счет чего вирус не может распространиться по всему организму. Благодаря этому иммунитет может эффективно справиться с инфекцией. Специалисты при работе использовали компьютерное моделирование.