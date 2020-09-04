СМИ: в минском Центре изоляции вновь начали избивать людей

Силовики в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске снова начали избивать людей. Об этом пишут белорусские журналисты.
По данным TUT.BY, врач-уролог Андрей Белостоцкий
Врачи диагностировали у мужчины переломы поясничных позвонков, ушибы левой почки и грудной клетки, рану левой голени, а также закрытую черепно-мозговую травму. До обращения в больницу Белостоцкий чувствовал тошноту и слабость.
Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина получил название «пыточный», поскольку ранее журналисты сообщали об издевательствах над протестующими в этом здании.
NEWS.ru писал, что один из помещённых в ЦИП минчан рассказал о метках, которые омоновцы ставили на задержанных.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН. Заседание прошло в дистанционном формате. Женщина попросила направить в Белоруссию международную наблюдательную миссию из-за чрезвычайного применения силы против протестующих. Тихановская также считает необходимым ввести санкций против совершивших фальсификации на выборах президента.
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