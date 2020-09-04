СМИ: в минском Центре изоляции вновь начали избивать людей

https://static.news.ru/photo/d98a5518-eec6-11ea-9ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Силовики в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске снова начали избивать людей. Об этом пишут белорусские журналисты.

По данным TUT.BY, врач-уролог Андрей Белостоцкий был избит при задержании 2 сентября, а также в самом изоляторе. По словам врача, он заявил милиционерам о своём плохом самочувствии. Силовики пообещали вызвать ему скорую, но вместо этого перевели в камеру. К медикам он смог обратиться только после суда.

Врачи диагностировали у мужчины переломы поясничных позвонков, ушибы левой почки и грудной клетки, рану левой голени, а также закрытую черепно-мозговую травму. До обращения в больницу Белостоцкий чувствовал тошноту и слабость.

Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина получил название «пыточный», поскольку ранее журналисты сообщали об издевательствах над протестующими в этом здании.

NEWS.ru писал, что один из помещённых в ЦИП минчан рассказал о метках, которые омоновцы ставили на задержанных.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН. Заседание прошло в дистанционном формате. Женщина попросила направить в Белоруссию международную наблюдательную миссию из-за чрезвычайного применения силы против протестующих. Тихановская также считает необходимым ввести санкций против совершивших фальсификации на выборах президента.