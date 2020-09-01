РФ и Белоруссия начнут поэтапно восстанавливать транспортное сообщение

https://static.news.ru/photo/03c3c582-ec4a-11ea-b947-fa163e074e61_660.jpg Фото: rw.by

Москва и Минск договорились о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

Об этом сообщает агентство БелТА. По его данным, представители Белоруссии и РФ по итогам переговоров в Москве пришли к договорённости о разработке плана мероприятий по постепенному возобновлению транспортного сообщения.

Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, — говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

При этом, как отметили в ведомстве, подходы к осуществлению этих мероприятий должны быть согласованы с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Александр Лукашенко сообщил, что у Белоруссии и России общее отечество «от Бреста до Владивостока», и пообещал его сохранить, что бы там «ни вякали на площадях».