РФ и Белоруссия начнут поэтапно восстанавливать транспортное сообщение

Москва и Минск договорились о поэтапном восстановлении транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
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Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, — говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.
При этом, как отметили в ведомстве, подходы к осуществлению этих мероприятий должны быть согласованы с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Александр Лукашенко сообщил, что у Белоруссии и России общее отечество «от Бреста до Владивостока», и пообещал его сохранить, что бы там «ни вякали на площадях».
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