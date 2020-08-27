Путин готов поддержать Лукашенко деньгами и спецназом

Белорусские медиа продолжают активно обсуждать возможное российское вмешательство во внутренние республиканские процессы. Поводов для этого хватает: от прилёта спецборта ФСБ в Минск до заявления президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, несмотря на домыслы, Москва по-прежнему занимает крайне сдержанную позицию и, как полагают некоторые эксперты, в конечном счёте заинтересована в деэскалации белорусских акций протеста мирным, а не силовым путём.

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией. Впрочем, у переизбранного главы государства есть ряд условий, которые звучат весьма размыто.

Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет, — подчеркнул он.

Людей от оппозиции, готовых вести переговоры с Лукашенко, хватает. В первую очередь это Светлана Тихановская, которая всё больше укрепляет связи с западными дипломатами и политиками. Однако именно этот факт как раз и сводит вероятность диалога с переизбранным президентом Белоруссии к нулю. Последний постоянно разыгрывает карту внешнего вмешательства, и в этом свете Тихановская, поддерживаемая Евросоюзом и США, едва ли числится у него в списке «вменяемых».

Борьба с иностранным влиянием становится для Лукашенко принципиальным вопросом: так, например, 27 августа в Минске для выяснения личности задержали по меньшей мере 13 журналистов, в том числе из информагентств Reuters, Associated Press, ТАСС.

Александр Лукашенко и Владимир Путин president.gov.by

При этом вполне очевидно, что основные надежды на удержание власти Лукашенко по-прежнему связывает с российским участием. Если в ходе предвыборной кампании белорусский президент постоянно говорил о вероятном вмешательстве Кремля и даже прямо обвинял Москву в этом — достаточно вспомнить историю с «вагнеровцами», задержанными под Минском, — то после 9 августа вновь развернулся к РФ.

Интересы Лукашенко, как обычно, лежат не только в политической, но и в экономической плоскости.

Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведёт переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром РФ. — NEWS.ru) по поводу рефинансирования, — заявил он 27 августа.

По словам белорусского президента, речь идёт о рефинансировании $1 млрд долга РБ перед РФ. Эти деньги, как рассчитывает Лукашенко, останутся в Белоруссии и могут стать подспорьем для поддержания курса национальной валюты, просевшего на фоне пандемии, и прекращения разрастающихся забастовок на системообразующих предприятиях.

Официальный Минск пытается обезопасить себя и с финансовой точки зрения, и с силовой. Вечером 26 августа в Минск снова прибыл спецборт ФСБ. Самолёт Ту-214ВПУ специального лётного отряда «Россия» может осуществлять перелёты директора спецслужбы Александра Бортникова или даже её экс-главы (а ныне действующего секретаря Совбеза РФ) Николая Патрушева, отмечают белорусские оппозиционные СМИ.

Ранее Лукашенко уже сказал, что договорился с Москвой о всесторонней силовой поддержке в случае вмешательства извне. Теперь же речь идёт и об оказании помощи в случае нарастания внутренней нестабильности. Как заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин, по просьбе белорусского коллеги он «сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправиться в Белоруссию». Однако пока в этом нет необходимости, отметил российский лидер.

Они (силовики. — NEWS.ru) не поедут туда, пока экстремисты не начнут поджигать машины и дома, — подчеркнул Путин.

Риторика Москвы, оказывающей пусть и декларативную, но поддержку Лукашенко, остаётся двоякой и подтверждает то, о чём уже много дней говорят эксперты: Кремль выжидает и просчитывает наиболее выгодные для себя варианты развития событий, чтобы избежать повторения «украинского сценария». В частности, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает , что Россия открыта для переговоров с белорусской оппозицией.

С точки зрения Кремля, главная задача альтернативного Лукашенко правительства (то есть координационного совета оппозиции) — продемонстрировать свою пророссийскую ориентацию, отмечает аналитик. Очевидно, именно дальнейшее поведение противников белорусского президента, неформально возглавляемых Тихановской, определит, останется ли поддержка Москвой официального Минска на уровне деклараций или перейдёт в практическую плоскость. Пока что руководство РФ явно стремится сохранить пространство для манёвра.