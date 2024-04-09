Политолог объяснил, почему в Гагаузии говорят о независимости Политолог Мартынов: тема отделения Гагаузии — раздражитель для Молдовы

Все разговоры об отделении автономной территории Гагаузии от Молдовы действуют как раздражитель для властей в Кишиневе, рассказал NEWS.ru директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, дискурс внутри автономии предполагает, что она сможет отделиться от Молдовы в случае, если центральные власти будут проводить неправильную политику.

А куда они уйдут? Гагаузия — очень маленькая по территории, там проживает порядка 100 тысяч человек. Это население небольшого подмосковного городка. А то, что сейчас Гагаузия находится на пересечении интересов разных стран, не объявляя о независимости, всех устраивает, — заявил Мартынов.

Политолог напомнил, что проблема заключается в том, что в свое время гагаузское движение захлебнулось, согласившись на предоставление автономии в составе Молдовы. Они, как отметил эксперт, выбрали более удобную и комфортную форму существования, без войны или напряженности. Он добавил, что высшее должностное лицо Гагаузии — Башкан — состоит сейчас в правительстве Молдавии. Мартынов заметил, что принципиальные решения, будь то судебные или экономические, сама Гагаузия принимать не может.

Я уже не говорю о том, что основным инвестором и спонсором этой маленькой автономии все-таки является Турция. Турки ведут в Гагаузии несколько системных проектов. Позиция Анкары вообще препятствует тому, чтобы Кишинев как-то подавил автономию, — сказал эксперт.

Ранее Гуцул заявила, что Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Политик выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.