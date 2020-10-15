Политолог из Киргизии оценил отставку президента

https://static.news.ru/photo/1df238d4-0eec-11eb-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

После отставки президента Киргизии в стране снова возникает проблема входа в правовое поле, так как за лидерство борются сразу несколько политических сил. Такое мнение высказал местный политолог Марат Казакбаев.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов.

По словам Казакбаева, самым явным претендентом на пост президента в настоящее время является премьер-министр Садыр Жапаров, который настаивал на уходе экс-главы государства со своего поста ещё до выборов.

И, честно говоря, добил этот вопрос: чтобы президент ушёл не как он хотел, после выборов, а именно сейчас, до выборов. То есть эта цель достигнута. Но сейчас обязанности президента — по нашей конституции, по закону — должен исполнять Канат Исаев, нынешний спикер парламента, — цитирует Казакбаева радио Sputnik.

Как отметил политолог, именно Исаев обязан обеспечить президентские выборы для того, чтобы вхождение в правовое поле было возможным.

Акции протеста охватили Бишкек 5 октября. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Как ранее передавал NEWS.ru, события в Киргизии будут развиваться по следующему сценарию: скорее всего, пройдут одновременные выборы президента и парламента. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.