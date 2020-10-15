Пашинян назвал конфликт в Карабахе беспрецедентной для XXI века войной

https://static.news.ru/photo/9cb481bc-0f01-11eb-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нынешнее обострение в Нагорном Карабахе беспрецедентной для XXI века войной.

Тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолёты и вертолёты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия. Много солдат и войск вовлечены, очень масштабные и жестокие бои идут, — отметил он в интервью РИА Новости, добавив, что «армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону».

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.