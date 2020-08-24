Оппозиция РБ заявила, что преследования ограничивают диалог с Минском

https://static.news.ru/photo/88391ed2-e620-11ea-8598-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Преследование членов президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции «ограничивает возможности диалога» с официальными властями страны, заявил член президиума КС Павел Латушко.

Уже третий член президиума Координационного совета Лилия Власова приглашена сегодня (24 августа. — NEWS.ru) в 15:00 в Следственный комитет для дачи показаний, — цитирует его ТАСС.

Латушко отметил, что до этого ещё двоих из семи членов президиума КС — Максима Знака и Сергея Дылевского — вызвали в Следком для дачи показаний. Кроме того, 24 августа двоих представителей КС — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского — после прибытия на проходную Минского тракторного завода до проведения какого-либо массового мероприятия задержали.

Прибыл начальник Советского РОВД Минска, им было предложено самостоятельно прибыть в РОВД, после отказа они были помещены в автозаки и отправлены в РОВД, — рассказал Латушко.

Мужчина подчеркнул, что КС призывает наладить взаимодействие между обществом и властью Белоруссии для выхода из политического кризиса в стране. Он также вспомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова. Дипломат также высказывался за необходимость диалога в Республике Беларусь. С другой стороны, указывает Латушко, официальный представитель внешней политики Евросоюза считает важным использовать КС в качестве инструмента для переговоров с минскими властями. Представитель КС также заявил, что в совете состоят уже 600 граждан.

Как писал NEWS.ru, ранее Латушко подчеркнул, что вопрос белорусского бело-красно-белого и государственного флагов на данный момент не обсуждается. По его словам, действия оппозиции направлены на разрешение политического кризиса на платформе.

В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.