На Украине раскритиковали гардероб Зеленского

https://static.news.ru/photo/eb5b7f6e-ee77-11ea-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

То, как одевается украинский президент Владимир Зеленский, часто не соответствует обстоятельствам и общепринятым стандартам, считает специалист по дипломатическому протоколу, преподаватель Киевского института международных отношений при КГУ им. Шевченко Наталья Адаменко.

Эксперт отмечает, что часто глава Украины на встречах с высокопоставленными представителями других стран позволяет себе одеваться не как подобает случаю, напомнив ситуацию, когда Зеленский вышел на встречу с главами МИД других стран в черной рубашке с закатанными рукавами, пишет «Газета.Ru».

Мне возразили тогда, что Обама тоже ходил в рубашке с закатанными рукавами. Но, во-первых, мы же помним ослепительную белизну его рубашек. А во-вторых, к кому в такой рубашке приходил Обама? К своим подчинённым, а не к представителям других стран, — говорит Адаменко.

Также она вспомнила случай, когда президент Украины участвовал в переговорах с дипломатами из Японии в джинсах и бейсболке.

Это же японцы, они ещё недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать, — уверена эксперт.

Накануне NEWS.ru писал о том, что Владимир Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию.