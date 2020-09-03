Минский театр объявил десятидневную забастовку

https://static.news.ru/photo/a9de7cde-ee00-11ea-842a-fa163e074e61_660.jpg Фото: cxt.by

Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также играет в этом театре. Ранее суд Первомайского района Минска назначил Дудинскому, поддержавшему протесты оппозиции, административный арест на 10 суток.

Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка, — написал художественный руководитель театра Владимир Ушаков в Facebook.

На сайте театра при этом отмечается , что «в свете последних событий» все спектакли переносятся. Так, спектакль «Дракон» состоится 11 сентября, спектакль #ГЭТАДЕМАКРЭЙШЕН — 13 сентября, монопроект Дениса Дудинского — 18 сентября. Уточняется, что все купленные билеты будут действительны по предварительному согласованию по телефону не позднее, чем за два дня до мероприятия.

Как писал NEWS.ru, популярного белорусского телеведущего Дениса Дудинского суд в Минске приговорил к административному аресту на 10 суток за участие в несогласованной акции протеста.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.