Минский театр объявил десятидневную забастовку

Минский Современный художественный театр (СХТ) объявил 10-дневную забастовку на фоне административного ареста телеведущего Дениса Дудинского, который также играет в этом театре. Ранее суд Первомайского района Минска назначил Дудинскому, поддержавшему протесты оппозиции, административный арест на 10 суток.
Десять суток театр СХТ работать не будет. Забастовка, — написал художественный руководитель театра Владимир Ушаков в Facebook.
На сайте театра при этом
Как писал NEWS.ru, популярного белорусского телеведущего Дениса Дудинского суд в Минске приговорил к административному аресту на 10 суток за участие в несогласованной акции протеста.
Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.
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