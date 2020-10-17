Минобороны Азербайджана: ВС Армении обстреливают Агдамский район в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a48ee004-112b-11eb-847a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

ВС Армении подвергают обстрелу Агдамский район на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Территория Агдамского района подвергается обстрелу со стороны вооружённых сил Армении, — заявили в пресс-службе военного ведомства, пишет РИА Новости.

Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта 17 октября. Оно начало действовать в полночь 18 октября. Позже азербайджанское военное ведомство сообщило, что ВС Армении с 00:15 по 04:00 по местному времени обстреливали Гедабекский и Товузский районы, где находились подразделения армии Азербайджана.

NEWS.ru писал, что МИД Азербайджана считает нарушение перемирия демонстрацией безразличия Еревана к урегулированию конфликта путём переговоров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.