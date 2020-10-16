Минобороны Армении заявило о тяжёлых боях на юге Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/b3869316-0fe3-11eb-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/ArmeniaMOD

На южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются тяжёлые бои. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ожесточённые бои шли особенно на южном направлении. Тяжёлые бои на юге продолжаются, — цитирует РИА Новости Ованнисяна.

Упорные боестолкновения проходят на юге, на севере — Матагисское направлении, а также в приаракской равнине. Никаких изменений на Гадрутском направлении нет, подчеркнул представитель армянского военного ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил отделить Нагорный Карабах «во имя спасения». По его словам, в основу урегулирования конфликта должен быть положен принцип самоопределения народов. Также политик заявил о готовности к компромиссам с Азербайджаном. Он подчеркнул, что придерживается московских договорённостей по Карабаху.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев считает, что мир в Нагорный Карабах вернёт участие в переговорах Турции и России. Он подчеркнул, что эти страны являются дружественными для Баку и их участие в переговорах будет играть серьёзную роль. Политик напомнил, что эти Москва и Анкара сумели снизить напряжённость во время конфликта в Сирии и достигли больших результатов.

NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невозможности урегулирования конфликта без участия Турции. Политик считает, что держать Анкару в стороне от переговорного процесса «неправильно и невозможно».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.