МИД Турции осудил обстрел города Гянджа в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/68c6472e-104a-11eb-af72-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил ракетные удары Вооружённых сил Армении по азербайджанскому городу Гянджа.

Армения продолжать совершать военные преступления и убивать мирных жителей. Она убивает ни в чём не повинных людей, не говоря уже о детях. Молчание по отношению к этой жестокости равноценно соучастию в этих убийствах, — написал турецкий министр в Twitter.

Он добавил, что Анкара всегда поддерживает Баку в карабахском конфликте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал удар ВС Армении по городу Гянджа военным преступлением.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. По последним данным, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей, не менее 52 человек получили ранения. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий. Позднее в Сети появилось видео ракетного удара по городу.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.