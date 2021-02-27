МИД Азербайджана обвинил Армению в размещении военных в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9ace7238-7912-11eb-8281-96000091f725_660.jpg Фото: mil.am

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в размещении военнослужащих в Нагорном Карабахе. По заявлению ведомства, это противоречит положениям трёхстороннего соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года.

После подписания 10 ноября 2020 года совместного заявления между Азербайджаном и Арменией, включающего прекращение всех военных действий, отправка личного состава вооруженных сил Армении для прохождения военной службы на международно признанных территориях Азербайджана, является нарушением норм и принципов международного права, — отметили в МИД.

В дипломатическом ведомстве сообщили, что личный состав ВС Армении «был обманом или насильственно привлечен для несения военной службы в Карабахе, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей». Как отметили в МИД, размещение армянских сил на международно признанных территориях Азербайджана без его согласия нарушает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ.

Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджана, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября, — говорится в сообщении.

В связи с этим, Баку требует от Еревана положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана, а также призывает международное сообщество «принять необходимые меры, чтобы положить конец подобным провокационным действиям Армении», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерёг Ереван от попытки вновь развязать вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе на фоне политического кризиса в Армении, писал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.