Лукашенко заявил, что не держится за власть

https://static.news.ru/photo/13c780de-ec4c-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что он держится за власть. Политик отметил, что власти из «руин и пепла» подняли страну.

Что меня больше всего беспокоит? Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это, — заявил глава республики на встрече с журналистами в Барановичах.

Как сообщает БелТА, Лукашенко подчеркнул, что хочет защитить государство, созданное «четверть века своими руками». Если ситуация будет схожей с событиями на Украине, тогда то, что произошло в Киеве, «будет цветочками», отметил глава республики. Он назвал такой возможный сценарий «резнёй».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. Они стартовали после объявление предварительных итогов выборов президента. Лукашенко занял кресло главы государства в девятый раз, набрав 80,1% голосов.

Политик считает, что в стране пытаются провести цветную революцию по западным методичкам. Результаты выборов не признали страны ЕС. Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Белоруссии. Комментируя это решение, глава республики заявил, что Прибалтика получила команду «фас» от других стран.

NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал «чисто медийной выдумкой» информацию о своём «повороте» на Запад. Глава государства отметил, что проводил многовекторную политику.