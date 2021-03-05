Лукашенко рассказал, какой бы запрет ввёл, если бы был диктатором

https://static.news.ru/photo/3bbeb406-7da9-11eb-90fa-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с работниками мотовелозавода. Он заявил, что является сторонником развития велосипедного движения в стране и если бы был диктатором, то запретил бы передвигаться на машине по Минску.

Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно, — рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что поддерживает занятие велосипедным спортом, который «доступен всем». Политик признался, что любит велосипеды с детства и до сих пор катается на них. Любовь к велоспорту Лукашенко передал и своим детям.

Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне его подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш, — заявил белорусский лидер.

По его словам, велосипед является лучшим видом спорта для здоровья, даже лучше, чем футбол или хоккей. Лукашенко подчеркнул, что предпочитает использовать велосипеды с карбоновыми рамами. По мнению политика, именно такие товары нужно производить в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, политолог Дмитрий Болкунец рассказал, что на счетах Лукашенко находится около €840 млн. По его словам, в мае прошлого года в Сеть утекли выписки со швейцарского банковского счёта старшего сына главы Белоруссии Виктора. Он утверждает, что после этого Лукашенко потребовал от Швейцарии опровергнуть информацию о деньгах, что якобы было сделано, а денежные средства потом будто бы перевели в арабские банки.