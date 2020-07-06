Лукашенко пришёл на интервью босиком

https://static.news.ru/photo/99c99b78-bf91-11ea-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на встречу с журналистами босиком. Кадры с политиком без обуви показали по телеканалу «Беларусь 1».

Уважая труд уборщиц, я босиком пришёл, — объяснил глава государства.

Лукашенко приехал лифте. На нём были чёрные носки, которые не бросались в глаза. Белорусский лидер сам указал представителям СМИ на то, что он не побоялся предстать перед зрителями в таком виде.

Недавно в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. По словам Лукашенко, были «сорваны маски» с «кукловодов» за пределами страны.

В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания, писал NEWS.ru.