Лукашенко пришёл на интервью босиком

— Ð¡ÑÑÐ°Ð½ÑÑÐ²ÑÑÑÐ¸Ð¹ Ð°Ð»ÑÐ±Ð°ÑÑÐ¾Ñ (@stalbatros) July 6, 2020
Недавно в Белоруссии удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны накануне выборов. По словам Лукашенко, были «сорваны маски» с «кукловодов» за пределами страны.
В республике в настоящее время проходит кампания по выборам президента. Нынешний лидер баллотируется на шестой срок.
Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания, писал NEWS.ru.