Лукашенко пообещал защищать Белоруссию всеми законными методами

https://static.news.ru/photo/5161eae0-c683-11ea-885a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен защищать республику всеми законными методами. Об этом он заявил в ходе встречи с активом Витебской области.

Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим, — цитирует главу государства БелТА.

Он отметил, что западные страны порой допускают двойные стандарты в оценке происходящих в Белоруссии событий. Особенно в том, что касается выборов. По словам Лукашенко, из-за рубежа уже намекают на то, что президентские выборы должны проходить демократично и без столкновений на улицах. Он напомнил западным соседям о протестах во Франции и США, предложил покритиковать американского лидера Дональда Трампа за отсутствие демократии или «наехать» на Россию.

Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск не возражает против присутствия иностранных наблюдателей на выборах, но против того, чтобы Белоруссию учили жить.

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировал в качестве кандидатов на пост главы государства Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, главу Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и Светлану Тихановскую, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что по всей республике проходят акции протеста в связи с отказом ЦИК допускать к выборам основного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников несанкционированных акций.