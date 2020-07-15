Лукашенко опубликовал декларацию о доходах

https://static.news.ru/photo/932d3278-c691-11ea-a112-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках избирательной кампании опубликовал декларацию о доходах и имуществе. За 2019 год он заработал 117 тысяч белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей).

Эти деньги глава государства получил в качестве заработной платы. При этом политик не имеет недвижимости или иного дохода.

Жена Лукашенко Галина в 2019 году заработала 5,56 тысячи белорусских рублей (около 163 тысячи российских рублей). Этот доход складывается из дивидендов и пенсии. Кроме того, она владеет домом площадью 196 кв. м в Могилёвской области, половиной доли в доме площадью 54 кв. м в том же регионе, а также 56 акциями «Шкловского маслодельного завода».

Светлана Тихановская, другой кандидат в президенты, получила в 2019 году 15,78 тысячи белорусских рублей (около 460 тысяч российских рублей). Этот доход складывается от пособия на детей, социальной пенсии ребёнку-инвалиду, пособия по уходу за ребёнком, а также договора дарения. У неё нет недвижимости или автомобилей, но есть доли в уставных фондах двух юрлиц.

Её муж, блогер Сергей Тихановский, заработал 75,02 тысячи белорусских рублей (около 2,2 млн российских рублей). Эта сумма складывается из зарплаты, доходов от бизнеса и краудфандинга. У него в собственности квартира в Минске площадью в 66 кв. м, дом в Гомельской области площадью 192 кв. м, а также две машины. Кроме того, ему принадлежат доли в уставных фондах двух юрлиц.

Глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень заработал 96 тысяч белорусских рублей (около 2,8 млн российских рублей), которые он задекларировал как доход от договора купли-продажи. Он не владеет недвижимостью, но имеет доли в уставных фондах двух юрлиц.

Бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая сообщила о годовой зарплате в 45,74 тысячи белорусских рублей (около 1,3 млн российских рублей). Она владеет одной машиной, квартирой в Минске площадью 84,7 кв. м, административным помещением площадью 47,7 кв. м и 91 акцией ОАО «Пуховичский КХП».

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев в 2019 году получил доход в 13,56 тысячи белорусских рублей (примерно 398 тысяч российских рублей), доход его жены составил 28 тысяч белорусских рублей (около 820 тысяч российских рублей). Политик владеет квартирой в Минске площадью 49,8 кв. м, а супруга — машиной.

Все декларации были опубликованы в газете «СБ. Беларусь сегодня».

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы государства Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, главу Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и Светлану Тихановскую, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что по всей республике проходят акции протеста в связи с отказом ЦИК допускать к выборам основного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников несанкционированных акций.