Слуцкий предрек Молдавии украинский сценарий Депутат Слуцкий: молдавские власти приближают свою страну к украинскому сценарию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Москва даст симметричный ответ на высылку российских дипломатов из Молдавии, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, президент республики Майя Санду такими действиями приближает свою страну к украинскому сценарию.

Ответные меры в таких случаях определяет МИД России. Согласно дипломатической практике, как правило, они симметричные, — напомнил Слуцкий.

Депутат отметил, что Молдавия идет в фарватере Запада, искусственно обостряя отношения с Россией и разрывая вековые связи. Он выразил уверенность, что Москва даст адекватный ответ на сложившуюся ситуацию.

При этом полностью игнорируются интересы самого молдавского народа. Гражданка Румынии Майя Санду берет за основу украинский сценарий, не просчитывая геополитические последствия для Молдавии. История так или иначе все расставит на свои места, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее 45 сотрудников посольства России в Кишиневе вместе с семьями вылетели спецрейсом из Молдавии в Россию. Дипломаты покинули страну по решению молдавского МИД, который сократил штат российского посольства. До этого о сокращении числа российских дипломатов заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России.