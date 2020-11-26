Лавров заявил, что Запад продолжает использовать методы цветных революций

https://static.news.ru/photo/1254f0c0-2fda-11eb-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/MID_Russia

Запад продолжает использовать грязные методы цветных революций и поддержку антиправительственных сил, в том числе в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров находится с официальным визитом в Минске. По итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, он заявил, что были отмечены многочисленные факты грубого вмешательства и США, и отдельных государств, которые следуют «в их фарватере», во внутренние дела суверенных государств.

Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации, — цитирует его РИА Новости.

Лавров добавил, что применение этих методов можно наблюдать в Белоруссии. При этом он заявил, что России и Белоруссии есть чем защищаться от такого вмешательства.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич рассказала о своём отъезде из Белоруссии. Женщина намерена оставаться в Берлине до смены власти в родной стране.