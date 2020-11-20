Алексиевич рассказала, когда вернётся в Белоруссию

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Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич рассказала о своём отъезде из Белоруссии. Женщина намерена оставаться в Берлине до смены власти в родной стране.

Если так пойдёт дальше, [президент Белоруссии] Лукашенко нас победит, — сказала она, отметив, что в этом случае не вернётся на родину.

По её словам, оппозиция хочет мирной передачи власти, но Лукашенко уверен, что власть принадлежит ему. При этом Белоруссия не является большой и важной на мировой арене страной с сильными демократическими институтами, как Соединённые Штаты, отметила она в интервью Spiegel.

Писательница добавила, что слышала об идее занять пост временного белорусского президента, однако никогда не относилась к ней всерьёз.

Я писательница, а не политик. Для политики нужны другие способности. У меня их нет, — заключила она.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале сентября в Белоруссии была задержана и арестована один из членов президиума Координационного совета Мария Колесникова. Власти пытались выдворить её из страны, но она во время фактической депортации порвала паспорт.