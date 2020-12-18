Кремль поддержит Лукашенко Росгвардией

Столкнувшийся с беспрецедентными протестами белорусский лидер Александр Лукашенко продолжает делать ставку на силовой аппарат, параллельно заручаясь поддержкой со стороны России. И если в Москве тему сотрудничества силовиков обеих стран стараются не форсировать, то в Минске не теряют возможности афишировать новости о совместной работе. Проблема в том, что такой подход белорусских властей в долгосрочной перспективе угрожает отношениям двух государств.

Текст соглашения о сотрудничестве между МВД Белоруссии и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ опубликовал 18 декабря утром белорусский портал правовой информации. Согласно документу, стороны условились сотрудничать в таких областях как «охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов; охрана имущества физических и юридических лиц» и т.д. При этом запрос о содействии должен быть отправлен в письменной форме, однако в «безотлагательных случаях» могут быть переданы и устно.

С одной стороны, подобное двустороннее сотрудничество выглядит логичным и ожидаемым: Россию и Белоруссию связывают не только отношения в рамках СНГ, но и договор о Союзном государстве (СГ), которому в этом году исполняется уже 21 год. С другой стороны, как раз-таки интеграция в рамках СГ продвигается крайне медленно, что частично признавал и президент РФ Владимир Путин, а наднациональных институтов, которые стали бы основой для прочного объединения, за два десятилетия почти не создано, причём тормозит этот процесс, по признанию экспертного сообщества, именно Лукашенко. В подобном контексте спешка с силовым взаимодействием выглядит не совсем уместной и, скорее, отвечает в большей степени целям действующего белорусского режима.

Симптоматично, что о силовом взаимодействии чаще говорят в Минске, чем в Москве: в условиях почти полного отсутствия партнёров и внешней поддержки Лукашенко ожидаемо пытается представить Кремль своим однозначным сторонником в борьбе с оппозицией.

Это действительно похоже на правду: пока в Москве отказываются от диалога с противниками белорусского президента. В то же время очевидно, что на однозначную поддержку Лукашенко Кремлю нет смысла идти: проблем от него предостаточно, — от постоянных требований преференций до лавирования между Востоком и Западом, — как и репутационных издержек. Мало кто сомневается, что нынешний, шестой его президентский срок — финальный. Вопрос в том, каким образом затем будет обеспечен транзит власти. Но, как бы то ни было, Кремлю необходимо смотреть на перспективу и воздерживаться от откровенной поддержки белорусского лидера — с пониманием того, что испорченные отношения с народом Белоруссии, который уже показал, что всенародной любовью президент не пользуется, одним Лукашенко не компенсировать.