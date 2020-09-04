Группу журналистов выпустили из минского СИЗО

https://static.news.ru/photo/83b3f28c-eec8-11ea-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Святослав Зоркий, Алексей Судников, Андрей Шавлюго, Никита Недоверков и Мария Элешевич Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Суд по делу журналистов «КП-Беларусь», задержанных в ходе студенческой акции протеста в белорусской столице, завершился в Минске.

По данным газеты, речь идёт о корреспонденте Марии Элешевич, фотографе Святославе Зорком и операторе Никите Недоверковом. Их приговорили к трём суткам административного ареста. Так как журналистов задержали 1 сентября, срок ареста истёк 4 сентября. Все они уже вышли на свободу, информирует KP.ru.

Их признали виновными в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Журналистов обвинили в том, что они якобы призывали протестующих «продолжать» акцию. При этом они на митинге присутствовали с необходимыми опознавательными знаками — бейджиками.

Кроме того, корреспондентам TUT.by Алексею Судникову и Надежде Калининой, а также журналисту БелаПАН Андрею Шевлюго назначили аналогичное наказание. Они вышли из изолятора на Окрестина 4 сентября в 16.50 (совпадает с мск), так как отбыли данное время в РУВД и на Окрестина, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусские правоохранители задерживают молодых людей в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) в рамках административного процесса. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова подчеркнула, что задержания не связаны «с событиями сегодняшнего дня».