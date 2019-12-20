Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся подписали в пятницу, 20 декабря, главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания Высшего Евразийского экономического совета,
По условиям соглашения трудовой стаж будет учитываться не только за период работы в одной стране, но и во всех странах ЕАЭС. Пенсионные органы государств — членов Союза для этого будут обмениваться информацией обо всех связанных с изменением или прекращением выдачи пенсий законодательных решениях.
13 декабря, как сообщал NEWS.ru, соглашение о пенсионном обеспечении одобрил президент России Владимир Путин.
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