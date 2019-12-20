https://static.news.ru/photo/b9bec706-2332-11ea-8199-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся подписали в пятницу, 20 декабря, главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания Высшего Евразийского экономического совета, передаёт «Интерфакс». По его словам, соглашение является значительным шагом вперёд в процессе «создания условия для эффективного функционирования единого рынка трудовых ресурсов Союза».

По условиям соглашения трудовой стаж будет учитываться не только за период работы в одной стране, но и во всех странах ЕАЭС. Пенсионные органы государств — членов Союза для этого будут обмениваться информацией обо всех связанных с изменением или прекращением выдачи пенсий законодательных решениях.

13 декабря, как сообщал NEWS.ru, соглашение о пенсионном обеспечении одобрил президент России Владимир Путин.