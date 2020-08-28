Глава католиков Белоруссии отреагировал на кризис в республике

https://static.news.ru/photo/d24032aa-eab1-11ea-a96b-fa163e074e61_660.jpg Тадеуш Кондрусевич Фото: vk.com/tadeusz_kondrusiewicz

Белоруссия в данный момент переживает беспрецедентный социально-политический кризис, и он углубляется каждый день, считает митрополит Минско-Могилёвский, глава Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич.

В миролюбивой и толерантной Беларуси — а именно такой нашу страну знают в мире — брат поднял руку на брата, в результате чего пролилась кровь и многие люди получили ранения, — говорится в сообщении на сайте Минско-Могилёвской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь.

Кондрусевич отметил, что в республике складывается тяжёлая экономическая ситуация, кроме того, Минску грозит международная изоляция.

Раскол общества увеличивается, что не сулит ему хорошего будущего <...>. Всё чаще можно услышать мысль о том, что угроза гражданской войны становится реальной, о чём никто из нас даже не мог подумать ещё несколько месяцев назад, — добавил он.

Мужчина обратил внимание, что для успешного «лечения заболевания» нужно сперва поставить правильный диагноз, а потом назначать лечение.

Так должно быть и в разрешении нынешнего кризиса, который достиг апогея после недавних президентских выборов <...>. Возникший кризис — неизбежное следствие греха беззакония. Поэтому необходимо признать грех — личный и коллективный — и покаяться, чтобы изменить нашу жизнь, — полагает митрополит.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники несанкционированного оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Жители спальных районов формируют колонны возле станций метро, а после пешком идут в центр города. В руках они держат бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствуют люди разных возрастов, в том числе дети.

Первые группы уже добрались до центра белорусской столицы. Из-за перекрытия площади Независимости они собираются на одноимённом проспекте и прилегающих улицах — на тротуарах и вдоль всего проспекта. Согласно данным местных СМИ, колонна работников Минского тракторного завода и группа поддержки с флагами и песнями идут по Партизанскому проспекту в сторону центра. Они скандируют «Жыве Беларусь!», в ответ им сигналят машины. В группе несколько сотен человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены встретиться в Москве. Личное общение лидеров двух стран может состояться в ближайшие недели, сообщила пресс-служба Кремля.