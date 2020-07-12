Глава Алма-Атинской области вернулся к работе после выздоровления от COVID

https://static.news.ru/photo/d6f1f1d8-c43e-11ea-89fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов вернулся к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции нового типа.

Сегодня выписался из больницы. Хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, в первую очередь моим землякам, друзьям, родным и близким, — написал он на своей странице в Facebook.

Отдельную благодарность Баталов выразил врачам за их «самоотверженный труд». Он подчеркнул, что именно от их действий зависит жизнь многих людей.

О заболевании Амандыка Баталова стало известно 22 июня.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, общее количество заболевших коронавирусом в Казахстане превышает 58 тысяч человек, 33,8 тысячи выздоровели. На 6 июля было зафиксировано 264 летальных исхода.

Как ранее писал NEWS.ru, с 5 июля в столице Казахстана Нур-Султане приостановлено движение общественного транспорта из-за ситуации с распространением коронавируса.