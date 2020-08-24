Экс-кандидат в президенты Белоруссии обжаловал итоги выборов в ВС

https://static.news.ru/photo/cdd1a91e-e611-11ea-92a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подал в Верховный суд (ВС) республики жалобу на итоги выборов.

Сегодня подали жалобу на итоги выборов, ждём решения суда, если отрицательное — мы продолжим акции и кампании для реализации наших требований, — рассказал он ТАСС.

Дмитриев пояснил, что оппозиция будет инициировать проведение внеочередной сессии парламента республики. По его словам, законодательный орган может стать площадкой для обсуждения требований протестующих.

Ранее стало известно, что итоги президентских выборов обжаловали в ВС ещё два бывших кандидата на пост главы государства — Светлана Тихановская и Анна Канопацкая.

Обнародованные ЦИК итоги выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, послужили поводом для массовых протестов в Белоруссии. Акции продолжаются с 9 августа. Их участники считают результаты выборов сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиция Белоруссии призывает граждан республики инициировать процесс отзыва депутатов для проведения новых выборов. По словам члена президиума КС оппозиции Максима Знака, белорусы вправе воспользоваться процедурой отзыва депутатов как парламента, так и на местном уровне.