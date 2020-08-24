Члена совета оппозиции Ковалькову ждёт суд за организацию митинга в Минске

https://static.news.ru/photo/4eae08d8-e618-11ea-a2f7-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ковалькова Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Задержанная ранее член президиума Координационного совета оппозиции (КСО) Белоруссии Ольга Ковалькова в настоящее время находится в Партизанском РУВД Минска.

Как сообщае т ТАСС со ссылкой на страницу Ковальковой в соцсети, она ожидает заседания суда, где оно состоится пока неизвестно. К РУВД уже подъезжал её адвокат.

Ольга Ковалькова и ещё один член президиума КСО Белоруссии Сергей Дылевский были задержаны силовиками силовиками у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) по обвинению в организации несанкционированного митинга. Оппозиционеров увезли оттуда в автозаке в неизвестном направлении. В совете сообщили, что задержанным, скорее всего, выпишут штраф, писал NEWS.ru.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее КСО Белоруссии заявил, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.