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Число жертв обстрела города Гянджа в Азербайджане возросло до шести

02:44, 17 октября 2020 13
Фото: Hikmet Hajiyev/twitter.com

Число мирных жителей, погибших в результате обстрела армией Армении города Гянджа в ночь на 17 октября, достигло шести человек, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В своём Twitter он написал, что разбор завалов на месте ракетного удара продолжается.

Число убитых в результате подлого ракетного обстрела города Гянджа со стороны Армении достигло 6. Число раненых — 35. Службы спасения продолжают спасать мирных жителей от развалин, — сообщил Гаджиев.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 17 октября армия Армении вновь нанесла ракетные удары по городу Гянджа в Азербайджане. Очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах и повреждении порядка 20 домов. На место прибыли бригады спасателей и скорой помощи, идёт разбор завалов. Генпрокуратура Азербайджана предупредила, что число жертв в результате обстрела может вырасти.

Предыдущий обстрел города Гянджа произошёл в ночь на 11 октября и вызвал широкий международный резонанс. Жертвами обстрела стали 10 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расценивает произошедшее как военное преступление.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

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