Число жертв обстрела города Гянджа в Азербайджане возросло до шести

https://static.news.ru/photo/ad8e2ba0-100a-11eb-af3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hikmet Hajiyev/twitter.com

Число мирных жителей, погибших в результате обстрела армией Армении города Гянджа в ночь на 17 октября, достигло шести человек, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В своём Twitter он написал , что разбор завалов на месте ракетного удара продолжается.

Число убитых в результате подлого ракетного обстрела города Гянджа со стороны Армении достигло 6. Число раненых — 35. Службы спасения продолжают спасать мирных жителей от развалин, — сообщил Гаджиев.

UPDATE: the number of killed as a result of Armenia's vile missile attack to Ganja reached to 6. The number of wounded is 35. Civilians are continued to be saved from the debris of destruction by emergency services. pic.twitter.com/Dfp3FLQwkV — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 17 октября армия Армении вновь нанесла ракетные удары по городу Гянджа в Азербайджане. Очевидцы сообщили о нескольких сильных взрывах и повреждении порядка 20 домов. На место прибыли бригады спасателей и скорой помощи, идёт разбор завалов. Генпрокуратура Азербайджана предупредила, что число жертв в результате обстрела может вырасти.

Предыдущий обстрел города Гянджа произошёл в ночь на 11 октября и вызвал широкий международный резонанс. Жертвами обстрела стали 10 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что расценивает произошедшее как военное преступление.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.