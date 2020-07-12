Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 64 932

https://static.news.ru/photo/25aba03c-c447-11ea-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белоруссии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло отметки 64 932. При этом за период пандемии выздоровели 55 380 пациента.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав страны, всего было проведено 1 134 653 теста на наличие инфекции.

Кроме того, на территории Белоруссии от COVID-19 умерли 464 человека с хроническими заболеваниями.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в мире коронавирусом заболели более 12,7 млн человек. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тыс.

Как ранее писал NEWS.ru, Белоруссии удалось победить коронавирусную инфекцию. Об этом 2 июля заявил президент страны Александр Лукашенко. Во время вручения госнаград глава государства особо отметил труд врачей, которые находились на передовой борьбы с вирусом.