Четыре человека пострадали при обстреле Агдамского района ВС Армении

https://static.news.ru/photo/b8b6b70a-1211-11eb-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Четыре человека пострадали при обстреле сёл Агдамского района Вооружёнными силами Армении. Об этом сообщает генпрокуратура Азербайджана.

По данным источника, трое пострадавших были госпитализированы после падения артиллерийского снаряда на посёлок Бановшалар. Один из них — журналист Анар Гасанов, который, как отмечается, в момент атаки находился на передовой и исполнял свои профессиональные обязанности. Кроме того, ещё один человек попал в больницу после обстрела села Пашабейли.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные следственные мероприятия, — сказано в заявлении ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе военных действий пострадали журналисты азербайджанского телеканала CBC. Они попали под обстрел ВС Армении в Тертерском районе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.