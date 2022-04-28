Политолог назвал пиаром слова Лукашенко о расширении Союзного государства Белорусский политолог Карбалевич назвал пиаром слова Лукашенко о расширении Союзного государства

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Архивное фото / Фото kremlin.ru

Белорусский политолог Валерий Карбалевич оценил заявление президента страны Александра Лукашенко о том, что к Союзному государству России и Белоруссии могут присоединиться в том числе и страны бывшего СССР. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что подобные заявления являются чистой воды PR-акциями — своего рода «реверансами» в сторону Москвы и российского общества.

Эксперт напомнил, что ранее руководители и Белоруссии, и России заявляли, что к Союзному государству могут присоединиться не только постсоветские, но даже европейские государства. По его словам, нынешние заявления Лукашенко не противоречат его традиционной политике маневрирования, однако в данный момент «поле для манёвров» резко сузилось, чем и вызвана подобная риторика.

Лукашенко любит говорить аудитории, перед которой говорит в данный момент, то, что этой аудитории нравится, это его политический стиль. Другой аудитории он может говорить совершенно противоположные вещи, — подчеркнул Карбалевич.

Ранее Лукашенко заявил, что видит очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией со стороны российских регионов. По его словам, единое Союзное государство Белоруссии и России предполагается выстроить на новых принципах, подразумевающих суверенное развитие обеих стран, что может быть интересно и другим республикам бывшего Советского Союза.