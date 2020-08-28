Белорусская оппозиция призывает главу МВД уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/32d7edea-ea19-11ea-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: belrada.vision/facebook.com

Член президиума координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила, что министру внутренних дел страны Юрию Караеву следует подать в отставку или оформить явку с повинной.

Так ему следует поступить, если он возьмёт на себя ответственность за действия силовиков в ходе протестов, сказала она во время прямого эфира на YouTube.

Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели. <...> И если вы берёте на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта — вы либо подаёте в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной, — подчеркнула она.

13 августа Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на акциях протестов. Он принёс извинения за действия силовиков. При этом он заявил, что «площади хаоса» устроили не силовики, так как некоторые активисты поджигали покрышки, использовали пиротехнику и «коктейли Молотова».

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru