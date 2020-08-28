Белорусская милиция перекрыла центр Минска из-за митинга оппозиции

https://static.news.ru/photo/4d152f46-eaab-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудники МВД Белоруссии перекрыли подходы к центральным площадям Минска, где оппозиция намерена провести очередной несанкционированный митинг.

Площадь Победы и Октябрьская площадь огорожены металлическими и пластиковыми конструкциями. Закрыты ведущие к ним выходы из метро.

На площади Независимости, где находится здание правительства, установлены металлические барьеры, дежурят десятки силовиков, поблизости припаркованы автозаки. Кроме того, перекрыто движение по проспекту Независимости, сообщает РИА Новости.

Вся улица Советская, прилегающая к Дому правительства, заставлена грузовиками и автобусами для перевозки личного состава, водомётами и другой техникой для разгона протестующих. Наряду с ними присутствуют несколько машин скорой помощи. С базы ОМОНа в минском районе Уручье движутся дополнительные колонны спецтехники, передаёт ТАСС.

Начало митинга оппозиции запланировано на 14:00 (время совпадает с московским).

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе Лукашенко. Митингующие считают, что результаты были сфальсифицированы и на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в протестных акциях в Белоруссии приняли участие свыше восьми с половиной тысяч человек. Силовики зафиксировали 35 нарушений законодательства о проведении массовых мероприятий и задержали 29 человек.