«Белавиа» продлила приостановку полётов в Россию

https://static.news.ru/photo/5f64ec5e-e619-11ea-8f86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Руководство компании «Белавиа» продлило приостановку рейсов в Россию.

Согласно данным пресс-службы авиаперевозчика, полёты во все российские приостановлены до 14 сентября, при этом в Воронеж, Казань, Нижний Новгород самолёты «Белавиа» не будут летать до 24 октября. Это связано с отсутствие разрешения со стороны России.

Также компания продлила приостановку полётов в Ригу и Ларнаку — до 31 августа, Ашхабад — до 1 сентября и во все пункты Грузии — до 30 сентября.

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отменённые рейсы можно до 30 марта будущего года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства «Белавиа» или в службу поддержки до истечения срока, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее в федеральном штабе по предупреждению распространения инфекции в РФ сообщили, что Россия пока не расширяет авиасообщение с другими странами, приостановленное в связи с распространением коронавируса.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что 25 августа может быть обнародовано решение о возобновлении авиасообщения РФ с Венгрией, Кипром, Китаем, Египтом и некоторыми другими странами.

С 1 августа российские власти разрешили авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы Анкару, Стамбул, Занзибар и Лондон. С 10 августа стали возможны полёты на турецкие курорты Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство.

Международные перелёты совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.