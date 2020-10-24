Баку заявил об обстреле армянскими ВС населённых пунктов вокруг Карабаха

https://static.news.ru/photo/1a44437a-15cd-11eb-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооружённые силы Армении подвергли обстрелу населённые пункты в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана.

Противник ведёт огонь по нашим территориям на Геранбойском и Нафталанском направлении, — говорится в заявлении.

Также ведомство сообщает, что армянские ВС подвергли атаке населённые пункты на территории Тертерского и Бардинского районов.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Карабахе. Глава внешнеполитического ведомства республики встретился с представителями МГ ОБСЕ в ходе рабочего визита в Вашингтон.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.