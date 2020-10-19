Армения нанесла ракетный удар по заводу в Тертере

https://static.news.ru/photo/77af8efa-120a-11eb-876c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/ArmeniaMOD

Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по Тертеру.

Как сообщает портал Oxu.az, обстрелу подвергся хлопкоперерабатывающий завод в Тертерском районе. Подробностей о разрушениях и жертвах пока нет.

Ранее, 19 октября, NEWS.ru писал о заявлении азербайджанской генпрокуратуры. Ведомство сообщало, что армянские ракеты упали в 250 метрах от нефтепровода Баку — Новороссийск. Ракетный удар бал нанесён по Хызинскому району Азербайджана, притом что он находится более чем в 300 километрах от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Отмечается, что ракеты были нейтрализованы силами ПВО, однако часть припасов упала недалеко от нефтепровода.

Тем временем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, Москва активно работает вместе с азербайджанской и армянской сторонами над тем, чтобы огонь в Карабахе был прекращён.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.