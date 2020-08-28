Анонимные угрозы властям расследуют в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/03618190-ea44-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам анонимных угроз в адрес депутатов разных уровней. Народных избранников принуждают сложить полномочия, в противном случае обещая расправу над ними и близкими.

Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1». Отмечается, что давление осуществляется через Координационный совет оппозиции. Руководят процессом «зарубежные центры из Польши и Чехии». Виновным в угрозах силовики грозят карой, «где бы они ни находились».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после прошедших в этот день выборов президента. По данным ЦИК, победу на них праздновал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший больше 80% голосов. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционные силы в Белоруссии сформируют политическое движение. Об этом сообщила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. По её словам, к вопросу создания политического движения «будут возвращаться». Оппозиционерка отметила, что на протяжении 20 лет в Белоруссии не регистрировались новые партии.