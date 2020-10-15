Алиев раскрыл свою главную задачу

https://static.news.ru/photo/a310cb2e-0f01-11eb-b6af-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AzeriDefence/facebook.com

Размышляя о ситуации в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его главная задача как главы государства заключается в том, чтобы оправдать доверие народа.

Что касается роли в истории, вы знаете, я об этом и раньше никогда не думал, а сейчас тем более. Моя главная задача — это оправдать доверие азербайджанского народа, сдержать те обещания, которые я давал на протяжении всех лет, что я нахожусь на этой должности, — заявил РИА Новости Алиев.

Как писал NEWS.ru, «красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что ни при каких условиях целостность страны не может быть нарушена.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.