Алиев: никакая сила не сможет разрушить узы дружбы Москвы и Баку

https://static.news.ru/photo/da43e23a-0efb-11eb-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Ильхам Алиев Фото: President of Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу России. Он заявил, что обе страны связаны узами дружбы и сотрудничества, и выразил уверенность, что никакая сила не сможет на это повлиять, несмотря на предпринимаемые попытки.

Благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идём вперёд. Сегодня Россия и Азербайджан называют друг друга стратегическими партнёрами. Уровень взаимодействия между нашими странами может быть примером для любых соседей, — сказал президент в ходе интервью РИА Новости.

Обращение Алиева прозвучало на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Он выразил уверенность, что после завершения военной фазы стороны перейдут к политическому урегулированию проблемы.

Мы готовы это сделать хоть завтра, если армянская сторона оставит попытки вернуть то, что она потеряла, и то, что ей не принадлежит, силой. И уверен, что Россия и дальше будет играть ведущую роль в деле стабилизации в нашем регионе, — сказал Алиев.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.