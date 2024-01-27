«Золотой орел» сравнили с «голой» вечеринкой: как прошла кинопремия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве состоялась 22-я церемония вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Почему ее сравнили с «голой» вечеринкой, кто стал номинантом на награду и удостоился заветной статуэтки?

Почему «Золотой орел» сравнили с «голой» вечеринкой

Актриса Анна Михалкова во время получения премии пошутила на тему скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка также высмеяла заявление певца Филиппа Киркорова, которого «отменили» после участия в нашумевшей тусовке.

«Я не первый раз стою на этой сцене, но мне тоже почему-то хочется извиняться. Это как будто ты попал на голую вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь», — пошутила Михалкова, сделав отсылку к видеообращению Киркорова, в котором тот пытался оправдаться за участие в «голой» тусовке, заявив, что просто «вошел не в ту дверь».

Певец Дава, также присутствовавший на церемонии премии «Золотой орел» в Москве, заявил, что для него вся вечеринка Ивлеевой выглядела странно, поэтому он бы туда не пошел, даже если бы получил приглашение. При этом артист отметил, что «это выбор лично каждого».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Михалкова

Кто получил «Золотых орлов»

Лучшим фильмом была признана драма режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь», снятая по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Номинированы на награду были такие ленты, как «Вызов», «1993», «По щучьему велению» и «Праведник». Лучшим режиссером был признан Сергей Урсуляк, а сценаристом — Александр Велединский.

Статуэтки за главную женскую роль удостоилась Анна Михалкова за игру в фантастической мелодраме режиссера Анны Меликян «Чувства Анны», где у артистки были откровенные сцены. Приз за лучшую мужскую роль получил Александр Яценко, сыгравший в «Праведнике».

Звезда «Слова пацана» Иван Янковский также получил «Золотого орла». Награды он удостоился за сериал «Фишер», который признали лучшим для онлайн-кинотеатров. Артист описал эмоции, испытываемые при вручении премии, одной нецензурной фразой.

За роли второго плана награды вручили Евгению Ткачуку («Праведник)» и Александре Ребенок («1993»). Актриса в разговоре с NEWS.ru призналась, что абсолютно не похожа на свою героиню в «1993», поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие.

«Это мое самое любимое, когда персонаж настолько далек от тебя, читаешь и говоришь — это прямо тотально не я. Это самая классная и самая сложная для актера задача, когда тебе придется сделать роль, о которой ты изначально ничего не знаешь, ты про этого человека ничего не знаешь. Но в нас есть все», — поделилась актриса.

«Золотого орла» в номинации «Лучший телевизионный сериал» получил фильм «Бизон: Дело манекенщицы», главную роль в котором исполнил руководитель Московского Губернского театра народный артист России Сергей Безруков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Безруков

Актриса Юлия Пересильд удостоилась специального приза как первая в мире актриса-космонавт. Она заявила, что, вручив ей статуэтку, киноакадемики признали подвиг создателей и актеров фильма «Вызов» ради кино, и отметила, что соревноваться с другими лентами было бы неправильно, ведь премьера этой картины — событие мирового масштаба.

Особой награды удостоился генеральный директор концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Ему вручили статуэтку за вклад в российский кинематограф. Комментируя свою награду, Шахназаров отметил, что этот приз принадлежит всем поколениям мосфильмовцев.

Читайте также:

«Чудики с гениталиями»: Путин жестко высказался по звездам «голой» тусовки

Проблемы со здоровьем, депрессии, измены: почему развелись Шац и Лазарева

Моргенштерн, «Би-2», Галкин: список звезд, которых выгоняют из-за границы