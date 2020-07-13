Вышел тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» с Дженнифер Коннелли

https://static.news.ru/photo/48fbda66-c50a-11ea-ba31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Телесеть TNT представила тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.

Шоу основано на одноимённом фильме южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо, снятого по графической новелле французских авторов Жака Лоба и Жака-Марка Роше.

Ролик был показан на титрах финального эпизода первого сезона. Премьера последней в настоящее время серии состоялась 12 июля.

Проект рассказывает о людях, переживших глобальное замерзание Земли. Они едут в 1001 вагоне постоянно движущегося поезда вокруг земного шара, писал NEWS.ru.