В Сети бесплатно вышел новый фильм Вернера Херцога

https://static.news.ru/photo/12c38924-bd46-11ea-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skellig Rock

Стриминговый сервис Mubi бесплатно опубликовал фильм «ООО «Семейный роман» немецкого режиссёра Вернера Херцога. Премьера картины состоялась на Международном Каннском фестивале в 2019 году вне конкурсной программы.

Для того чтобы собрать деньги на съёмки фильма, Херцог согласился сняться в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн», напоминает «Искусство кино». Он исполнил роль безымянного персонажа, которого охраняют имперские штурмовики. Он поручает заглавному герою доставку ценного груза.

«ООО „Семейный роман“» рассказывает о человеке, работающем в бизнесе по временной аренде членов семей, друзей и коллег. После обращения клиента господин Юити Исии изучает личное дело, после чего перевоплощается в какого-нибудь человека и отправляется убедительно играть эту роль.

Как писал NEWS.ru, 12 июня стриминговая платформа Netflix опубликовала фильм «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Главные роли в картине исполнили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис.