Том Круз стал почётным авиатором ВМС США

ВМС США присвоили голливудскому актёру Тому Крузу звание почётного морского авиатора за главную роль в фильме «Лучший стрелок» 1986 года.
Вместе с актёром звания удостоился также продюсер киноленты Джерри Брукхаймер,
В истории кино нет более знакового фильма про авиаторов, чем фильм «Лучший стрелок». Фильм покорил сердца миллионов, оказав существенное влияние на набор в морскую авиацию. Он значительно продвинул и поддержал морскую авиацию, вывел авианосцы и военно-морские самолеты на уровень популярной культуры, — объявили в ВМС США.
В фильме 1986 года Круз сыграл пилота палубного истребителя F-14 Tomcat, курсанта элитной школы лётчиков в США.
В июне 2021 года ожидается выход сиквела фильма под названием «Топ Ган: Мэверик».
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Том Круз, известный тем, что старается выполнять трюки на съёмочной площадке без дублёров, проехался на крыше поезда для съёмок очередного фильма «Миссия невыполнима».