Том Круз стал почётным авиатором ВМС США

https://static.news.ru/photo/da1b8446-1137-11eb-88c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tomcruise

ВМС США присвоили голливудскому актёру Тому Крузу звание почётного морского авиатора за главную роль в фильме «Лучший стрелок» 1986 года.

Вместе с актёром звания удостоился также продюсер киноленты Джерри Брукхаймер, пишет РЕН ТВ.

В истории кино нет более знакового фильма про авиаторов, чем фильм «Лучший стрелок». Фильм покорил сердца миллионов, оказав существенное влияние на набор в морскую авиацию. Он значительно продвинул и поддержал морскую авиацию, вывел авианосцы и военно-морские самолеты на уровень популярной культуры, — объявили в ВМС США.

В фильме 1986 года Круз сыграл пилота палубного истребителя F-14 Tomcat, курсанта элитной школы лётчиков в США.

В июне 2021 года ожидается выход сиквела фильма под названием «Топ Ган: Мэверик».

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Том Круз, известный тем, что старается выполнять трюки на съёмочной площадке без дублёров, проехался на крыше поезда для съёмок очередного фильма «Миссия невыполнима».