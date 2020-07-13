Солист My Chemical Romance выпустил песню из сериала «Академия Амбрелла»

https://static.news.ru/photo/e501991e-c51e-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Isaac/Global Look Press

Американский музыкант Джерард Уэй, известный как фронтмен группы My Chemical Romance, выпустил песню Here Comes the End, вошедшую в саундтрек сериала «Академия Амбрелла». Артист также выступил создателем шоу совместно с Гэбриелом Ба.

В записи трека приняла участие исполнительница Джуджит Хилл, принимавшая участие в американской версии шоу «Голос».

Сериал рассказывает о семерых детях с суперспособностями, которых усыновил и вырастил миллиардер. В новых эпизодах герои оказались в прошлом, в 1960-х годах, и теперь должны объединиться, чтобы вновь попытаться спасти мир.

Постановщиками выступили Стивен Серджик, Джереми Уэбб и Эндрю Бернштейн. Главные роли исполнили Эллен Пейдж, Том Хоппер и Дэвид Кастанеда.

Ранее Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Премьера намечена на 31 июля, писал NEWS.ru.