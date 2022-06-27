Шон Пенн снова прибыл в Киев

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

Шон Пенн

Американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн во второй раз с начала спецоперации России на Украине побывал в Киеве, передает украинское агентство ТСН. По его данным, кинодеятель посетил Бучу и Ирпень, чтобы оценить ситуацию «своими глазами».

Голливудский актер последний раз прилетал в Киев 25 февраля. Тогда с ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Пенн снимает фильм об Украине с ноября 2021 года — тогда он впервые посетил страну. Журналисты заметили актера в центре Киева, где он брал интервью на месте гибели людей на Майдане. Затем Пенн собирался отправиться в Мариуполь и побывать в зоне боевых действий.

Ранее Украину посетил американский комедийный актер Бен Стиллер — он также встретился с Зеленским. Тогда британские пользователи указали на странность того, что многие звезды посещают Киев, который местные власти называют местом боевых действий.