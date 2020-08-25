Сериал «Противостояние» по книге Стивена Кинга выйдет в декабре

https://static.news.ru/photo/b5220216-e76e-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CBS

Мини-сериала «Противостояние», созданный на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга, выйдет 17 декабря. Выпуском проекта занимается стриминговый сервис CBS All Access.

В шоу сыграли Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Эмбер Хёрд, напоминает Variety.

Проект будет состоять из десяти серий. Сценарий написали Бен Кэвелл и Джош Бун, который также выступил исполнительным продюсером и поставил все эпизоды. Он известен как режиссёр фильма «Новые мутанты».

В «Противостоянии» Кинга рассказывается о катастрофе, которая произошла после утечки смертельного вируса из секретной лаборатории. Весь штат организации погибает на рабочих местах, однако выживает охранник со своей женой и ребёнком.

Ранее Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильма «Старая гвардия» с актрисой Шарлиз Терон в главной роли. Выпуском картины занимается стриминговый сервис Netflix, писал NEWS.ru.