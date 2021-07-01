Самый известный таксист в мире: Сами Насери 60 лет

Французскому актёру Сами Насери 2 июля исполняется 60 лет. Самая известная его роль — бывший доставщик пиццы и таксист Даниэль из Марселя в серии фильмов «Такси». Артист сыграл в четырёх лентах франшизы. Его брат Ларби (Биби) Насери тоже актёр («13-й район», 2004; «13 район: Кирпичные особняки», 2014).

Насери родился 2 июля 1961-го в Париже. Его мать — француженка, отец — алжирец, приехавший в республику после обретения Алжиром независимости.

Первый успех в кино — роль Нордин в фильме «Рай» (1995) режиссёра Тома Жилу. За проект Насери получил две награды Международного кинофестиваля в Локарно и кинофестиваля в Париже.

Карьера Сами пошла вверх после знакомства с французским режиссёром и продюсером Люком Бессоном. Они встретились на съёмках фильма «Леон» (1994), где начинающий актёр играл полицейского в шлеме в одном из последних эпизодов. В своём проекте «Такси» (1998) Бессон предложил Насери роль таксиста Даниэля. Коммерческий успех комедийного боевика подтолкнул авторов картины выпустить ещё три части с Сами Насери. Его персонаж — добродушный лихач, вопреки желанию помогающий неуклюжему полицейскому, а позже лучшему другу, Эмильену.

За первый фильм «Такси» актёр получил премию «Сезар» в категории «Самый многообещающий актёр». В 2006-м ещё один приз — награду Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за ленту «Патриоты» (2006).

Карьере Сами Насери нередко мешали проблемы с законом. Его неоднократно отправляли за решётку и штрафовали за драки, вождение в нетрезвом виде и нападение на людей.