Режиссёр «Короны» передумал делать пятый сезон последним

Питер Морган, режиссёр сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II, заявил, что пятый сезон проекта всё-таки не будет последним. Шоу снова продлили.
Морган заявил, что после начала работы над продолжением сценаристы осознали, что пяти сезонов будет мало,
Готовность к работе над продолжением «Короны» позже подтвердил стриминговый сервис Netflix, занимающийся выпуском шоу.
О том, что пятый сезон должен был стать последним, Питер Морган заявил в феврале. Он утверждал, что такого количества серий будет достаточно для сюжета, писал NEWS.ru.
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