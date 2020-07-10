Режиссёр «Короны» передумал делать пятый сезон последним

https://static.news.ru/photo/0ff9f786-c297-11ea-aa9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Pictures Television

Питер Морган, режиссёр сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II, заявил, что пятый сезон проекта всё-таки не будет последним. Шоу снова продлили.

Морган заявил, что после начала работы над продолжением сценаристы осознали, что пяти сезонов будет мало, передаёт Deadline. В итоге, команда решила вернуться в первоначальному плану, согласно которому проект завершится после шести сезонов.

Готовность к работе над продолжением «Короны» позже подтвердил стриминговый сервис Netflix, занимающийся выпуском шоу.

О том, что пятый сезон должен был стать последним, Питер Морган заявил в феврале. Он утверждал, что такого количества серий будет достаточно для сюжета, писал NEWS.ru.